Пожары в Габале, Шабране, Губе и Сиязяне

Продолжаются мероприятия по тушению пожаров на территории с горным рельефом, в лесах Габалинского, Шабранского, Губинского и Сиязанского районов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.

Согласно сообщению, в некоторых районах пожары взяты под контроль, предотвращено распространение огня на более широкие территории, проводятся работы по охлаждению.

Отмечается, что противопожарные мероприятия проводятся в горных районах со сложным рельефом, жаркая и ветреная погода препятствует полному тушению очагов задымления.

Тушение пожаров продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.