https://news.day.az/society/1487770.html Пожары в Габале, Шабране, Губе и Сиязяне - ВИДЕО
Пожары в Габале, Шабране, Губе и Сиязяне - ВИДЕО
Продолжаются мероприятия по тушению пожаров на территории с горным рельефом, в лесах Габалинского, Шабранского, Губинского и Сиязанского районов.
Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.
Согласно сообщению, в некоторых районах пожары взяты под контроль, предотвращено распространение огня на более широкие территории, проводятся работы по охлаждению.
Отмечается, что противопожарные мероприятия проводятся в горных районах со сложным рельефом, жаркая и ветреная погода препятствует полному тушению очагов задымления.
Тушение пожаров продолжается.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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