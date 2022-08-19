В Азербайджане могут ужесточить карантин?

В последние дни наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. Однако полагаю, что реальная цифра заражений по сравнению с официальной статистикой выше, поскольку не во всех случаях люди обращаются за тестом на COVID-19.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Васиф Алиев.

По его словам, серьезных проблем по количеству мест в больницах не наблюдается.

"Сложной ситуации с этим сейчас нет. Рост числа заражений может привести к увеличению числа тяжелобольных. Если возникнет проблема с госпитализацией, то, естественно, может быть рассмотрен вопрос об ужесточении карантина. Соответствующее решение будет принято Оперативным штабом после серьезного анализа текущей ситуации", - отметил руководитель рабочей группы.

Он отметил, что в любом случае люди должны соблюдать меры предосторожности.

"В закрытых помещениях следует соблюдать социальную дистанцию. Также не следует забывать о важности соблюдения правил гигиены и вакцинации. Думаю, что в целом нынешняя ситуация не вызывает необходимости в ужесточении карантинного режима. Однако в ближайшие дни вопрос может быть пересмотрен в зависимости от количества заражений и степени тяжести ситуации", - добавил Алиев.