Носите маски!

В связи с началом нового учебного года в Азербайджане наблюдаются заторы в общественном транспорте. Плотность пассажиропотока в метро и автобусах повышает риск заражения коронавирусом. Хотя эпидемиологическая ситуация в стране на данный момент относительно стабильна, не исключен рост случаев заражения осенью.

Как передает Day.Az, в беседе с Modern.az руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB, врач-инфекционист Васиф Алиев сказал, что плотность пассажиропотока в автобусах и метро, ​​а также то, что граждане, пользующиеся этими транспортными средствами, не носят медицинские маски, повышают риск распространения вируса.

Врач подчеркнул, что соотвествующие учреждения должны принять соответствующие меры для снижения плотности пассажиропотока в общественном транспорте.

Что касается повторного введения требования о ношении медицинских масок в закрытых помещениях, представитель TƏBİB сказал, что на данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня.

Однако, Васиф Алиев призвал граждан носить маски для защиты от вируса в общественном транспорте:

"В связи со сложившейся ситуацией я не думаю, что обязательное ношение масок будет введено вновь. Конечно, такое решение может быть принято, если будет наблюдаться рост числа заражений. Граждане должны быть осторожны, чтобы количество заражений не увеличилось. В общественном транспорте лучше по возможности пользоваться медицинской маской".