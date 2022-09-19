Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев

Горские евреи отметили день родного языка джуури.

Община горских евреев разрабатывает мобильное приложение на языке джуури - одном из самых редких в мире. Запуск планируется на осень следующего года, передает Trend.

О приложении рассказали участникам онлайн-марафона языка горских евреев. Организатором мероприятия, в котором приняли участие члены общины, представители органов власти и общественных организаций России, Израиля, Азербайджана и США, деятели науки и культуры, педагоги и общественные деятели, выступил фонд СТМЭГИ. Среди наиболее видных участников - депутат Милли меджлиса - Анатолий Рафаилов, заммэра Хадеры Натан Левиев, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин, а также главный раввин горских евреев Янив Нафталиев.

"С приветственной речью выступил президент благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев. Он рассказал о проектах фонда, направленных на сохранение языка джуури, и выразил благодарность всем, кто этим занимается. В конце выступления Герман Захарьяев призвал всех членов общины общаться дома на родном языке, так как это является обязательным условием для передачи джуури следующим поколениям", - рассказали в фонде.

Так, Захарьяев рассказал о полученном Президентском гранте на программы по сохранению языка и предложил учредить Всемирный день джуури. В эту дату планируется проводить конференции, концерты и литературные вечера на джуури. Цель - объединить представителей общины вокруг идеи сохранения родного языка и привлечь внимание молодежи к этой проблеме.

В СТМЭГИ напомнили, что одна из важнейших задач в деле сохранения языка джуури - организовать обучение детей. В Москве функционируют кружки, где дети и подростки изучают родной язык.

"По итогам марафона в Программу сохранения и изучения языка джуури были внесены изменения, направленные на повышение эффективности работы по популяризации языка джуури. Обновленная программа доступна в разделе "Библиотека" на сайте фонда СТМЭГИ. В частности, участники предложили развивать медиа на джуури: озвучивать фрагменты фильмов, записывать информационные и развлекательные программы на джуури, создать фонд аудиозаписей пожилых носителей языка", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, по рекомендации Института языкознания Российской академии наук в Программу был также добавлен проект "Языковое гнездо". Основная идея инициативы заключается в том, что пожилые носители языка после определенной педагогической подготовки занимаются с детьми. "Это в какой-то степени детский сад, где дети знакомятся на родном языке с традициями своего народа, с его бытом. Проект уже доказал свою эффективность в США и Финляндии, а теперь активно реализуется в Карелии", - пояснила представитель академии Татьяна Агрант.

Участники конференции высказались за как можно скорейший выпуск мобильного приложения, с помощью которого можно учить язык джуури.

"Работа над ним уже активно ведется. Планируется, что данный проект будет завершен к сентябрю следующего года", - объяснили в фонде.

Джуури - национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. Когда горско-еврейский этнос проживал на своей исторической территории, джуури оставался языком живого общения. Но, как пояснили в "СТМЭГИ", в результате многочисленных миграций и расселения в крупных городах число носителей языка неуклонно сокращалось. ЮНЕСКО даже включило джуури в "Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения".

Горские евреи - это одна из субэтнических групп евреев, исторически проживавшая на Северном Кавказе и в восточной части Закавказья (Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Азербайджан). В настоящее время большая часть этноса, насчитывающего 120-150 тыс. человек, проживает в Израиле. Также общины существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Германии, Австрии, США и Канаде. Известными представителями горско-еврейского этноса сейчас являются предприниматель Год Нисанов, художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, музыковед Манашир Якубов, эстрадная певица Жасмин, актриса Виктория Исакова.