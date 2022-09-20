https://news.day.az/society/1496946.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 259 случаев заражения коронавирусом, 312 человек, вылечились, скончались 7 человек.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 819 847 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 808 362 человека вылечились, 9 893 человека скончались, число активных больных - 1 592.
За прошедшие сутки проведено 3 856 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 221 407 тестов.
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