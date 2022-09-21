В Баку сносят многоэтажное здание

В Хатаинском районе столицы сносят многоэтажное здание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, речь идет об 11-этажном здании, расположенном на пересечении улиц Юсифа Сафарова и Афиаддина Джалилова. Жильцов уже переселили.

Отметим, что в Исполнительной власти Хатаинского района заявили, что указанное здание наносит ущерб общему виду района и будет снесено на основании госзаказа.

В ИВ также сообщили, что создана комиссия по переселению и определен размер компенсации.