https://news.day.az/society/1497155.html В Баку сносят многоэтажное здание - ФОТО
В Баку сносят многоэтажное здание - ФОТО
В Хатаинском районе столицы сносят многоэтажное здание.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, речь идет об 11-этажном здании, расположенном на пересечении улиц Юсифа Сафарова и Афиаддина Джалилова. Жильцов уже переселили.
Отметим, что в Исполнительной власти Хатаинского района заявили, что указанное здание наносит ущерб общему виду района и будет снесено на основании госзаказа.
В ИВ также сообщили, что создана комиссия по переселению и определен размер компенсации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре