https://news.day.az/society/1497599.html Жуткая авария в Азербайджане, 1 человек погиб, 17 попали в больницу
Жуткая авария в Азербайджане, 1 человек погиб, 17 попали в больницу
На территории Шабранского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован в районе села Айгюнлю.
В результате опрокидывания микроавтобуса один человек погиб, 17 получили ранения.
По данному факту продолжается расследование.
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