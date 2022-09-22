Жуткая авария в Азербайджане,
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На территории Шабранского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован в районе села Айгюнлю.

В результате опрокидывания микроавтобуса один человек погиб, 17 получили ранения.

По данному факту продолжается расследование.