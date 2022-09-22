В Азербайджане утвержден порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду

Утверждены "Порядок и сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том числе трансграничного воздействия".

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Было отмечено, что изменение в данное постановление может быть внесено в соответствии с пунктом 2.6-1 "Положения о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного указом №772 Президента Азербайджана от 24 августа 2002 года.