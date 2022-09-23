В Товузском районе произошла трагедия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Алибейли из-за сильного ветра дерево упало на стоявших на обочине дороги Аллахвердиева Тельмана Эльман оглу (2005 г.р.) и Зейналлы Фарида Маис оглу (2019 г.р.).

Оба они погибли на месте происшествия.