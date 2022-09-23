https://news.day.az/society/1497850.html В Азербайджане на 3-летнего ребенка и 17-летнего парня упало дерево, оба погибли
В Азербайджане на 3-летнего ребенка и 17-летнего парня упало дерево, оба погибли
В Товузском районе произошла трагедия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Алибейли из-за сильного ветра дерево упало на стоявших на обочине дороги Аллахвердиева Тельмана Эльман оглу (2005 г.р.) и Зейналлы Фарида Маис оглу (2019 г.р.).
Оба они погибли на месте происшествия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре