Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с резким изменением погодных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГУГДП, по данным Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с 24 сентября в течение двух дней, на территории страны, особенно в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидаются резкое изменение погодных условий, сильный ветер и дожди.

Главное управление ГДП МВД, обращаясь к участникам дорожного движения, просит соблюдать осторожность при выезде на дорогу, строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять внимательность к другим участникам движения, в частности, к пешеходам для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций на дорогах.

Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами следует быть более ответственными, не забывать о том, что в ветреную погоду движение затруднено и опасно, уделять особое внимание надежному креплению перевозимого ими груза.

Водители должны выбирать скорость движения своих транспортных средств в соответствии с погодными условиями, снижать скорость на открытой местности, не совершать резких маневров или резких торможений, не выполнять обгон без необходимости.

С учетом ветра и дождя транспортные средства следует останавливать вдали от объектов с высокой вероятностью обрушения, скольжения, поломки, опрокидывания, при парковке следует отдавать предпочтение закрытым пространствам.

Пешеходы должны учитывать ветреную и дождливую погоду, избегать на дорогах поведения, которое угрожает жизни и здоровью их самих и других участников движения", - говорится в обращении.