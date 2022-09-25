Армянские вандалы разрушили и превратили в руины село Сулейманлы Джебраильского района

Село Сулейманлы Джебраильского района расположено у подножия Карабахского хребта. Основным занятием сельчан было животноводство.

Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году.

В селе Сулейманлы находилась мечеть XIX века. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.

Отважная Азербайджанская армия, нанесшая сокрушительный удар врагу в Отечественной войне, 9 октября 2020 года освободила село от оккупации.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села Сулейманлы, подвергшегося армянскому вандализму в период оккупации.