В Товузе перевернулся трактор
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В Товузе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Алибейли.

Водитель трактора потерял управление.

В результате трактор съехал с дороги и опрокинулся.

При ДТП на месте происшествия погиб 50-летний Асил Шамилов.

По факту проводится расследование.