https://news.day.az/society/1498263.html В Товузе перевернулся трактор - погиб водитель
В Товузе перевернулся трактор - погиб водитель
В Товузе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Алибейли.
Водитель трактора потерял управление.
В результате трактор съехал с дороги и опрокинулся.
При ДТП на месте происшествия погиб 50-летний Асил Шамилов.
По факту проводится расследование.
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