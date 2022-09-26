В Азербайджан пытались незаконно ввезти более 80 "айфонов" - ФОТО
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза большого количества мобильных телефонов в страну.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в комитете.
Граждане Азербайджана и России, прибывшие рейсом Доха-Баку, пытались покинуть зону таможенного контроля через систему пропуска "зеленый коридор".
В ходе досмотра чемоданов граждан РФ и АР были обнаружены смартфоны iPhone - 40 и 41 соответственно, в общей сложности - 81 единица (15 - iPhone 14 Pro 128 Гб, 20 - iPhone 14 Pro 256 Гб, 5 - iPhone 14 Pro 512 Гб, 20 - iPhone 14 Pro Max 128 Гб, 20 - iPhone 14 Pro Max 256 Гб, 1 - iPhone 13 Pro 256 Гб).
По данным фактам проводится расследование.
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