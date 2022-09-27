В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 140 случаев заражения коронавирусом, 260 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 820 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 933 человека вылечились, 9 907 человек скончались, число активных больных - 1 158.

За прошедшие сутки проведено 3 320 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 242 057 тестов.