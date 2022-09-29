В Бинагадинском районе Баку произошла цепная авария, в результате которой столкнулись 3 автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на улице Джафара Хандана.

Водитель автомобиля "Hyundai", двигаясь в противоположном направлении дороги, сначала врезался в легковой автомобиль марки "Opel", а затем в "Toyota".

От удара "Hyundai" остановился, ударившись о фонарный столб на обочине дороги.

В результате инцидента один человек получил травмы.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Бинагадинского районного отдела Государственной дорожной полиции.

В целях предотвращения заторов на дорогах автомобили были эвакуированы с территории.

По факту проводится расследование.