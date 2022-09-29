Цепная авария в Баку, есть пострадавший - ФОТО
В Бинагадинском районе Баку произошла цепная авария, в результате которой столкнулись 3 автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на улице Джафара Хандана.
Водитель автомобиля "Hyundai", двигаясь в противоположном направлении дороги, сначала врезался в легковой автомобиль марки "Opel", а затем в "Toyota".
От удара "Hyundai" остановился, ударившись о фонарный столб на обочине дороги.
В результате инцидента один человек получил травмы.
К месту происшествия были привлечены сотрудники Бинагадинского районного отдела Государственной дорожной полиции.
В целях предотвращения заторов на дорогах автомобили были эвакуированы с территории.
По факту проводится расследование.
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