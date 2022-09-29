https://news.day.az/society/1499234.html Водитель автобуса в Баку подверг опасности жизни пассажиров - ВИДЕО
Водитель автобуса в Баку подверг опасности жизни пассажиров - ВИДЕО
В сети появились видеокадры, на которых водитель автобуса маршрута №136 в Баку подверг жизни пассажиров опасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, водитель автобуса с номерным знаком 90 МО 493 обогнал другой пассажирский автобус в месте, где обгон запрещен, и в последний момент избежал столкновения со встречным легковым автомобилем.
Изображение опасного момента попало на камеру встречного автомобиля.
Как сообщили Trend в транспортной компании, водитель был приглашен в Бакинскую городскую дорожную полицию.
За нарушение правил водитель был оштрафован на шестьдесят манатов и три балла и был уволен.
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