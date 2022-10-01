https://news.day.az/society/1499869.html Жуткая авария в Шамкире - ВИДЕО
Жуткая авария в Шамкире - ВИДЕО
В социальных сетях распространились кадры аварии, произошедшей в селе Ирмашлы Шамкирского района, передает Day.Az со ссылкой на азербайджанские СМИ.
Отметим, что в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре члена одной семьи. Раненые госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.
По данному факту ведется расследование.
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