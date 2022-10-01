Жуткая авария в Шамкире

В социальных сетях распространились кадры аварии, произошедшей в селе Ирмашлы Шамкирского района, передает Day.Az со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Отметим, что в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре члена одной семьи. Раненые госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.

По данному факту ведется расследование.