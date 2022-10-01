Рабочая группа по экологическим вопросам Координационного штаба провела заседание
Состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе.
Была предоставлена информация о проведении в сентябре комплексных мониторингов в освобожденных от оккупации районах, включая оценку ущерба, нанесенного лесам и зеленым насаждениям на территории города Лачин, сел Забух и Сус, изучение радиоэкологической обстановки, сбор проб воды и донных отложений в реках, проведение инспекционных и оценочных работ на месторождениях рудного и нерудного минерального сырья на территории Лачинского и Кяльбаджарского районов, об автоматических гидрологических станциях, установленных с целью оценки водных ресурсов на освобожденных территориях, работе по оценке лесных участков с использованием метода дистанционного зондирования.
Кроме того, была предоставлена информация об экспедициях, организованных с целью изучения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений в Карабахе и Восточном Зангезуре, мониторинге, проведенном для оценки популяций редких видов фауны, а также биомониторинге для определения научно обоснованных мер по предотвращению трансграничного загрязнения Охчучая, восстановления экосистем, улучшения качества воды и подготовке соответствующих предложений.
Были обсуждены работы, проводимые в области сельского хозяйства, в том числе повышение производительности в сфере растениеводства, переселение животноводческих и пчеловодческих хозяйств, меры по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. Кроме того, была обсуждена работа, проведенная для обеспечения занятости населения села Агалы Зангиланского района.
Также членам группы была предоставлена информация о проделанной работе по созданию и управлению системой сбора, транспортировки, размещения и обезвреживания отходов на освобожденных территориях в соответствии с современными стандартами, о создании ОАО "Чистый город" соответствующей инфраструктуры по управлению твердыми бытовыми отходами в городе Шуша, подготовке временных мусорных ячеек на полигонах в Зангилане и Агдаме.
Группа осуществляет свою деятельность в формате тесного контакта и обмена информацией с другими рабочими группами Межведомственного центра.
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