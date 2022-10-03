Сегодня начинается учебный процесс в группах дошкольной подготовки государственных общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Ввиду того, что 1 и 2 октября приходятся на субботу и воскресенье, дата начала учебного процесса в группах дошкольной подготовки была изменена.