https://news.day.az/society/1500095.html Сегодня начинается учебный процесс в группах дошкольной подготовки
Сегодня начинается учебный процесс в группах дошкольной подготовки
Сегодня начинается учебный процесс в группах дошкольной подготовки государственных общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.
Ввиду того, что 1 и 2 октября приходятся на субботу и воскресенье, дата начала учебного процесса в группах дошкольной подготовки была изменена.
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