https://news.day.az/society/1500999.html В Газахе гражданин Турции получил ожоги
В Газахе гражданин Турции получил ожоги
В Газахе гражданин Турции получил ожоги.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на участке "Красный мост".
Яшар Гяндж 1964 года рождения госпитализирован с диагнозом ожоги различных частей тела.
По сообщению, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем рядом с емкостью с бензином.
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