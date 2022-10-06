В Газахе гражданин Турции получил ожоги.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на участке "Красный мост".

Яшар Гяндж 1964 года рождения госпитализирован с диагнозом ожоги различных частей тела.

По сообщению, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем рядом с емкостью с бензином.