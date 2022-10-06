Арестован полковник запаса Эльнур Мамедов

Завершено судебное разбирательство по жалобе полковника запаса Эльнура Мамедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, приговор был зачитан на заседании Бакинского военного суда под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева.

Согласно приговору, Эльнур Мамедов признан виновным по статье 147.2 (клевета) Уголовного кодекса и приговорен к 6 месяцам лишения свободы.

Эльнур Мамедов в социальных сетях выступил с критикой руководства Министерства обороны, в том числе начальника Управления кадров Главного управления кадров генерал-майора Эльчина Халилова.

Министерство обороны заявило, что утверждения Эльнура Мамедова в отношении министерства не соответствуют действительности.

Впоследствии начальник юридического департамента Министерства обороны Эльчин Алиев подал в порядке специального обвинения жалобу на полковника запаса Эльнура Мамедова.