Хорошая новость для пассажиров поездов Сумгайыт-Баку

С целью оптимизации графика движения и регулирования плотности пассажиров в поездах с 10 октября увеличивается количество поездов, следующих по Абшеронской кольцевой железной дороге.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Сообщается, что АЖД увеличило количество рейсов в направлениях Сумгайыт-Пиршаги-Баку, Сумгайыт-Хырдалан-Баку и Хырдалан-Баку, а также в обратном направлении.

Отметим, что номера рейсов, в которые внесены изменения, закрашены в таблице желтым цветом: