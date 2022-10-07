https://news.day.az/society/1501533.html Хорошая новость для пассажиров поездов Сумгайыт-Баку - ГРАФИК
Хорошая новость для пассажиров поездов Сумгайыт-Баку - ГРАФИК
С целью оптимизации графика движения и регулирования плотности пассажиров в поездах с 10 октября увеличивается количество поездов, следующих по Абшеронской кольцевой железной дороге.
Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Сообщается, что АЖД увеличило количество рейсов в направлениях Сумгайыт-Пиршаги-Баку, Сумгайыт-Хырдалан-Баку и Хырдалан-Баку, а также в обратном направлении.
Отметим, что номера рейсов, в которые внесены изменения, закрашены в таблице желтым цветом:
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