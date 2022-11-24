https://news.day.az/society/1514047.html Необычное ДТП в Баку - ВИДЕО
Необычное ДТП в Баку - ВИДЕО
В Баку произошло необычное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", легковой автомобиль, движущийся со скоростью 12 км/ч, врезался в другой автомобиль марки "Мерседес", припаркованный у дороги.
Эксперты заявили, что в момент происшествия легковой автомобиль перевернулся из-за нагрузок на переднюю ось.
Инцидент был зафиксирован на камеры, расположенные на зданиях в этом районе.
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