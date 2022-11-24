Необычное ДТП в Баку

В Баку произошло необычное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", легковой автомобиль, движущийся со скоростью 12 км/ч, врезался в другой автомобиль марки "Мерседес", припаркованный у дороги.

Эксперты заявили, что в момент происшествия легковой автомобиль перевернулся из-за нагрузок на переднюю ось.

Инцидент был зафиксирован на камеры, расположенные на зданиях в этом районе.