В Зангилане продолжается строительство четырех ГЭС

На территории Зангиланского района продолжается строительство четырех гидроэлектростанций.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал 25 ноября специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев во время встречи, организованной Фондом возрождения Карабаха между представителями ведущих компаний, являющихся донорами и партнерами Фонда, и общественностью.

На встрече на тему "Устойчивое развитие и реинтеграция освобожденных территорий" состоялся обмен мнениями о роли бизнеса в процессе возрождения Карабаха, развитии сотрудничества между бизнесом, обществом и государственными структурами в этой области и по другим вопросам.

Вахид Гаджиев отметил, что восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях продолжаются быстрыми темпами, реализуются крупные проекты.

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