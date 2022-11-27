https://news.day.az/society/1514687.html В Сальяне возвращавшийся со свадьбы нетрезвый водитель погиб, врезавшись в газопровод
В Сальяне возвращавшийся со свадьбы нетрезвый водитель погиб, врезавшись в газопровод
В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на магистрали Сальян-Ширван, у села Карабахлы Сальянского района.
Возвращавшийся со свадебного торжества житель Ширвана Кянан Джабиев 2003 года рождения в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Mercedes, принадлежавшем его другу.
Потерявший управление автомобиль врезался в газопровод высокого давления.
В результате водитель погиб на месте происшествия.
Из-за ДТП прервано газоснабжение села.
По данному факту проводится расследование.м
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