В Сальяне возвращавшийся со свадьбы нетрезвый водитель погиб, врезавшись в газопровод
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В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на магистрали Сальян-Ширван, у села Карабахлы Сальянского района.

Возвращавшийся со свадебного торжества житель Ширвана Кянан Джабиев 2003 года рождения в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Mercedes, принадлежавшем его другу.

Потерявший управление автомобиль врезался в газопровод высокого давления.

В результате водитель погиб на месте происшествия.

Из-за ДТП прервано газоснабжение села.

По данному факту проводится расследование.м