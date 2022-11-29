С целью вклада в развитие информационных и коммуникационных технологий мобильный оператор "Nar" и в этом году поддерживает национальную интернет-премию NETTY. Каждый год жюри премии определяет лучшие информационно-технологические проекты, важные веб-ресурсы и профессионалов сферы ИТ Азербайджана и награждает их.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать свои заявки по 7 номинациям, каждая из которых состоит из 3 подкатегорий. В этом году определены следующие номинации - "Государство и Общество", "Экономика и Бизнес", "Финансы и Банки", "Наука, Образование и Инновации", "Здоровье, Спорт и Туризм", "Информация и Новости" и "Культура, Искусство и Творчество". Запросы на участие принимаются на сайте netty.az в режиме онлайн. Дедлайн по приему заявок на участие - 30 ноября.

Следует отметить, что конкурс проводится при главном партнерстве "Nar". Мобильный оператор поддерживает развитие сектора ИТ в Азербайджане и реализацию различных инновационных проектов в рамках своей многогранной стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.