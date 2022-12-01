Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 2 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове днем 4-6° тепла, ночью 7-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 774 мм рт.ст. до 770 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и утром местами ожидаются дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, днем 0-3° мороза.