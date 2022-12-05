https://news.day.az/society/1516730.html В Баку автомобиль сбил мужчину
В Баку автомобиль сбил мужчину
В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в поселке Говсан.
Так, автомобиль сбил переходившего дорогу Кязымова Сейфуллу Фазиль оглу (1964 г.р.).
Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
По факту в Сураханском РУП ведется расследование.
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