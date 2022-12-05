В Баку автомобиль сбил мужчину
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В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в поселке Говсан.

Так, автомобиль сбил переходившего дорогу Кязымова Сейфуллу Фазиль оглу (1964 г.р.).

Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

По факту в Сураханском РУП ведется расследование.