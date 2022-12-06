Пожар в бакинском фитнес-центре

В Баку произошел пожар в фитнес-центре.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пожар зарегистрирован в двухэтажном объекте общей площадью 300 м² (функционирует как фитнес-центр) в Насиминском районе Баку. Так, загорелась часть кровли и электрический кабель.

Остальную часть объекта удалось защитить от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.