https://news.day.az/society/1517047.html Пожар в бакинском фитнес-центре
Пожар в бакинском фитнес-центре
В Баку произошел пожар в фитнес-центре.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Пожар зарегистрирован в двухэтажном объекте общей площадью 300 м² (функционирует как фитнес-центр) в Насиминском районе Баку. Так, загорелась часть кровли и электрический кабель.
Остальную часть объекта удалось защитить от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.
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