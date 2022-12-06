https://news.day.az/society/1517108.html Рашад Махмудов об отсутствии в Азербайджане некоторых лекарств -
Рашад Махмудов об отсутствии в Азербайджане некоторых лекарств -
Отсутствие в Азербайджане некоторых лекарственных препаратов вызывает беспокойство как у пациентов, так и у врачей.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Рашад Махмудов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
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