Рашад Махмудов об отсутствии в Азербайджане некоторых лекарств

Отсутствие в Азербайджане некоторых лекарственных препаратов вызывает беспокойство как у пациентов, так и у врачей.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Рашад Махмудов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

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