Задержан "менеджер отеля", присваивавший деньги таксистов

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан и привлечен к ответственности Али Дадашов (1996 г.р.), подозреваемый в краже различных сумм денег у таксистов обманным путем.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Представившись менеджером отеля, он выставлял объявления о "дополнительном заработке и высоком доходе" в соцсетях и на сайтах объявлений.

Пострадавшие от противоправных действий данного лица граждане могут сообщить об этом в полицию.

По данному факту проводится расследование в девятом отделении полиции Сабаильского РУП.