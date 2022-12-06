https://news.day.az/society/1517118.html Задержан "менеджер отеля", присваивавший деньги таксистов
Задержан "менеджер отеля", присваивавший деньги таксистов
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан и привлечен к ответственности Али Дадашов (1996 г.р.), подозреваемый в краже различных сумм денег у таксистов обманным путем.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Представившись менеджером отеля, он выставлял объявления о "дополнительном заработке и высоком доходе" в соцсетях и на сайтах объявлений.
Пострадавшие от противоправных действий данного лица граждане могут сообщить об этом в полицию.
По данному факту проводится расследование в девятом отделении полиции Сабаильского РУП.
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