https://news.day.az/society/1517139.html Появятся ли трамваи и троллейбусы в Баку? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Появятся ли трамваи и троллейбусы в Баку? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Организация трамвайного и троллейбусного движения в Баку относится к долгосрочным планам.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
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