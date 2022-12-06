Появятся ли трамваи и троллейбусы в Баку?

Организация трамвайного и троллейбусного движения в Баку относится к долгосрочным планам.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

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