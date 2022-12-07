Карабах на пути к восстановлению своего культурного наследия

Карабахский регион на пути к восстановлению своего культурного наследия.

Об этом сказала Day.Az в среду президент Ассоциации искусств и наследия Румынии Николетта Загура во время посещения Карабаха в составе делегации ICOMOS.

"Те разрушения, которые мы сегодня видим в Карабахе, являются шокирующим зрелищем. Не могу понять, как можно нарушать процветание городов, ведь они не являются военными объектами", - сказала Загура.

Она отметила, что люди, которые работают над восстановлением культурного наследия в Карабахе, проводят огромную работу.

"Я встретила здесь своего румынского коллегу, который занимается реставрацией мечети. Я очень рада, что наши специалисты из Румынии работают в Азербайджане и помогают восстанавливать Карабахский регион", - добавила президент ассоциации.