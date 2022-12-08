Задержаны 3 человека, пытавшихся нарушить границу в направлении Грузии

5 декабря в 18.40 пограничники заставы "Газах" ГПС задержали за нарушение границы Азербайджана в направлении Грузии 3 человек.

Как сообщили Day.Az в ГПС, задержаны жительница Газахского района Мамедова Бесди Фарух гызы (2004 г.р.), жительницы Агстафинского района Бедирова Гюльпаря Сагиф гызы (2006 г.р.) и Букавазин Марьям Рафаил гызы.

Родители лиц, задержанных сотрудниками Государственной пограничной службы, были приглашены в пограничную дивизию и проинформированы о недопустимых действиях, совершенных их детьми.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.