https://news.day.az/society/1517721.html Задержаны 3 человека, пытавшихся нарушить границу в направлении Грузии
Задержаны 3 человека, пытавшихся нарушить границу в направлении Грузии
5 декабря в 18.40 пограничники заставы "Газах" ГПС задержали за нарушение границы Азербайджана в направлении Грузии 3 человек.
Как сообщили Day.Az в ГПС, задержаны жительница Газахского района Мамедова Бесди Фарух гызы (2004 г.р.), жительницы Агстафинского района Бедирова Гюльпаря Сагиф гызы (2006 г.р.) и Букавазин Марьям Рафаил гызы.
Родители лиц, задержанных сотрудниками Государственной пограничной службы, были приглашены в пограничную дивизию и проинформированы о недопустимых действиях, совершенных их детьми.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре