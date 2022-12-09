Состоялась презентация портала biletim.az
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9 декабря состоялась презентация портала biletim.az по продаже билетов на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

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