9 декабря состоялась презентация портала biletim.az по продаже билетов на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

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