В азербайджанском секторе Каспия обнаружены туши еще 4 тюленей
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В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружены туши еще 4 тюленей.

Об этом сообщил в пятницу Trend начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев, передает Day.Az.

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