https://news.day.az/society/1518195.html В азербайджанском секторе Каспия обнаружены туши еще 4 тюленей - ФОТО
В азербайджанском секторе Каспия обнаружены туши еще 4 тюленей - ФОТО
В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружены туши еще 4 тюленей.
Об этом сообщил в пятницу Trend начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев, передает Day.Az.
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