https://news.day.az/society/1531115.html К сведению получающих пособия, пенсии, стипендии и соцпомощь
К сведению получающих пособия, пенсии, стипендии и соцпомощь
26 января в Азербайджане предусмотрена выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азерабайджана.
Отмечено, что согласно соответствующим распоряжениям Президента Ильхама Алиева социальные выплаты будут выплачены с последними надбавками.
Отметим, что в 2023 году по новому пакету социальных реформ предусмотрено дополнительно 750 миллионов манатов в год на дальнейшее увеличение социальных выплат, охватывающих 1,9 миллиона граждан.
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