К сведению получающих пособия, пенсии, стипендии и соцпомощь

26 января в Азербайджане предусмотрена выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азерабайджана.

Отмечено, что согласно соответствующим распоряжениям Президента Ильхама Алиева социальные выплаты будут выплачены с последними надбавками.

Отметим, что в 2023 году по новому пакету социальных реформ предусмотрено дополнительно 750 миллионов манатов в год на дальнейшее увеличение социальных выплат, охватывающих 1,9 миллиона граждан.