В Баку предотвращена незаконная продажа нефтепродуктов

Государственное Агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору и Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжают работу по выполнению требований правил пожарной и технической безопасности.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в министерство поступила информация о том, что в Гарадагском районе Баку (Сальянское шоссе, 55) частный предприниматель Рзаев Севиндик Чобан оглу, нарушая правила пожарной и технической безопасности, хранит цистерны, наполненные горюче-смазочными материалами, которые потом незаконно продает в пластиковых контейнерах.

В связи с обращением по указанному адресу прибыли сотрудники вышеназванных структур МЧС.

В ходе проверки был установлен факт незаконного хранения и реализации нефтепродуктов в пластиковой таре с нарушением ряда требований правил пожарной и технической безопасности, создающих опасность для жизни и здоровья человека.Учитывая это, предпринимателю был представлен акт, составленный об устранении нарушений.