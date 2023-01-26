В Баку наказали должностных лиц

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана, были выявлены незаконные действия должностных лиц, занимавшихся оформлением незаконной вырубки деревьев.

Как сообщили в четверг Day.Az в Генпрокуратуре, были выявлены основания для подозрения в том, что сотрудник главного производственного управления предприятий по озеленению при Исполнительной власти города Баку Анар Аббасалиев и сотрудник хозяйственного объединения по озеленению Натиг Аббасов получали деньги от граждан взамен на содействие в вопросе незаконной вырубки деревьев на территории объектов общественного питания в столице. Натиг Аббасов был задержан с поличным при получении части денег.

По выявленным фактам в Главном управлении возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Указанным лицам предъявлены обвинения по статьям 178.2.3 (мошенничество с использованием служебного положения), 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) и другим статьям УК. В отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с отстранением от должности.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовным делам продолжаются.