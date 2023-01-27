В бакинском поселке найдено 8 ручных гранат

На "горячую линию 112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Ахмедли Хатаинского района города Баку.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, на место происшествия незамедлительно выехала группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженные боеприпасы - пригодные для боевого применения три гранаты F-1, по две - RQ-5 и RQ-42, ручная граната BRM-75 и две гранаты UZRQM.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания.

Никаких других опасных или подозрительных предметов на данной территории и в ее окрестностях не обнаружено.