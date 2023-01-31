https://news.day.az/society/1533473.html В этом районе Баку сносится жилой дом - ФОТО
В этом районе Баку сносится жилой дом - ФОТО
В Баку начался снос двухэтажного жилого дома на пересечении улиц Узбекистана и Тофига Аббасова в Низаминском районе.
Как сообщает во вторник Day.Az, жители дома уже переселены.
По словам жителей, дом сносится из-за непригодности для проживания, и на его месте будет построено здание, отвечающее современным стандартам.
Жителям в период строительства дома будет возмещаться плата за временно арендуемое жилье.
Отметим, что в Низаминском районе Баку начался снос нескольких жилых домов.
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