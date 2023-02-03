В Шеки сгорел семикомнатный дом

В Шеки сгорел семикомнатный частный дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Баш Калдак произошел пожар в двухэтажном семикомнатном частном доме общей площадью 280 кв. м, принадлежащем местному жителю Абдулазизу Абдулгадир оглу Сулейманову.

На место происшествия были направлены техника и личный состав подразделения Госслужбы пожарной охраны Шекинского и Огузского районов МЧС.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции дома и предметы быта.

Близлежащий дом был защищен от огня.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По данному факту проводится расследование.