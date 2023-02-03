https://news.day.az/society/1534422.html В Шеки сгорел семикомнатный дом
В Шеки сгорел семикомнатный дом
В Шеки сгорел семикомнатный частный дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Баш Калдак произошел пожар в двухэтажном семикомнатном частном доме общей площадью 280 кв. м, принадлежащем местному жителю Абдулазизу Абдулгадир оглу Сулейманову.
На место происшествия были направлены техника и личный состав подразделения Госслужбы пожарной охраны Шекинского и Огузского районов МЧС.
В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции дома и предметы быта.
Близлежащий дом был защищен от огня.
Пострадавших в результате инцидента нет.
По данному факту проводится расследование.
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