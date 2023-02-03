Какой будет погода в субботу?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4 °С, днем - 6-9 °С тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана, в основном без осадков, однако в некоторых горных районах ожидается снег, туман, западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем - 6-9 °С тепла. В горах ночью - 9-14 °С мороза, днем - 0-5 °С мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.