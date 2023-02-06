Общество Красного Полумесяца Азербайджана объявляет о начале гуманитарной акции “Səninləyəm, Türkiyə!”

Сегодня, в Турции, произошло одно из самых разрушительных землетрясений за последние несколько лет - магнитудой 7.4 бала. Такие районы как Адана, Анкара, Газинтеп, Кайсери, Мерсин, Трабзон, Шанлыурфа больше всего ощутили на себе последствия этого природного катаклизма, передает Day.Az.

По информации, имеющейся на текущий момент было разрушено 150 жилых домов, 5385 человек пострадали и 912 человек погибли.

Для оказания гуманитарной помощи братскому народу Турции, Общество Красного Полумесяца Азербайджана объявляет о начале срочной гуманитарной акции по сбору средств "Səninləyəm, Türkiyə!".

В рамках данной гуманитарной акции пожертвования могут сделать как физические, так и юридические лица.

• Вы можете сделать пожертвования онлайн, при помощи банковских карты по ссылке: https://yardim.et/az/donations/bank/online

• Для наличных пожертвований можно использовать терминалы MilliÖn и eManat выбрав в разделе благотворительность кнопку "yardim.et".

• Для абонентов Азерсель доступны так же и SMS пожертвования. Для этого необходимо отправить необходимую сумму на короткий номер 8116.

• Пожетвования можно осуществить и при помощи электронного кошелька hesab.az.

• Юридические лица могут направить пожертвования через банковские переводу. Для подобной информации: [email protected]

Все собранные средства будут направленны на гуманитарную помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции.