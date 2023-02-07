Вадо Коровин назначен руководителем телерадиокомпании Space
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Вадо Коровин назначен руководителем телерадиокомпании "Space", сообщает во вторник Day.Az.

Заслуженный деятель искусств, сценарист, кинопродюсер Мушфиг Хатамов освобожден от должности руководителя независимой телерадиокомпании "Space".

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