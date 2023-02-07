https://news.day.az/society/1535717.html Вадо Коровин назначен руководителем телерадиокомпании Space
Вадо Коровин назначен руководителем телерадиокомпании Space
Вадо Коровин назначен руководителем телерадиокомпании "Space", сообщает во вторник Day.Az.
Заслуженный деятель искусств, сценарист, кинопродюсер Мушфиг Хатамов освобожден от должности руководителя независимой телерадиокомпании "Space".
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