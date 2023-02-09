Вниманию поступающих в магистратуру

Прием заявлений бакалавров на участие во вступительном экзамене в магистратуру осуществляется в электронном виде. Прием заявок на участие в экзамене начался 24 января и продлится до 23:59 9 февраля.

Как сообщили Day.Az в четверг в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), по данным на 09:00 9 февраля, 17 222 бакалавра (азербайджанский сектор обучения - 15 799; русский сектор - 1 423) подтвердили свои заявления. 125 человек заполнили свои заявки, но еще не одобрили их. Заполнившие, но не подтвердившие свои заявления могут подтвердить их до 23:59 сегодняшнего дня.

Экзамен состоится 19 февраля 2023 года.