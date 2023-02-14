https://news.day.az/society/1538052.html В Азербайджане с завтрашнего дня выдаваемые покупателям полиэтиленовые пакеты станут платными
В Азербайджане с завтрашнего дня выдаваемые покупателям полиэтиленовые пакеты станут платными
В Азербайджане с 15 февраля полиэтиленовые пакеты, выдаваемые покупателям в магазинах, станут платными.
Как сообщает во вторник Day.Az, данную информацию распространило Общественное объединение "Развитие торговых сетей".
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