В Азербайджане с завтрашнего дня выдаваемые покупателям полиэтиленовые пакеты станут платными
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В Азербайджане с 15 февраля полиэтиленовые пакеты, выдаваемые покупателям в магазинах, станут платными.

Как сообщает во вторник Day.Az, данную информацию распространило Общественное объединение "Развитие торговых сетей".

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