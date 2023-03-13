В Саатлы задержана группа лиц, не подчинившаяся требованиям полиции

В Саатлы задержана группа лиц, не подчинившаяся законным требованиям полиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сегодня около 14 часов группа жителей сел Орта Муган и Набаткянд Саатлинского района попыталась перекрыть магистральную автодорогу, чтобы выразить свое недовольство проблемой подачи питьевой воды.

Прибывшие на место сотрудники районного отдела полиции, представители исполнительной власти района и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" провели с ними разъяснительные беседы. После этого группа лиц не подчинилась законному требованию полиции и продолжила нарушать общественный порядок. Они были задержаны и доставлены в районный отдел полиции.

В настоящее время проводится расследование.