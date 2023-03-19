Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 176 человек. При этом первую дозу препарата получили 56 человек, вторую - 47, третью и большее количество доз - 62, бустерную дозу после позитивного результата - 11.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете Министров.

На сегодняшний день введены 13 952 882 дозы вакцины от COVID-19.

При этом 5 405 613 человек получили первую дозу препарата, 4 879 733 - вторую, 3 401 665 - третью и большее количество доз, 265 871 - бустерную после позитивного результата.