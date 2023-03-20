Сегодня в Шуше разожгли праздничный костер в связи с праздником Новруз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, музыканты и повара вместе с общественными активистами также приняли участие в праздничном веселье в Шуше.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

В этом году весна наступит в Азербайджане 21 марта в 01:24:24 по бакинскому времени. В это время день сравняется с ночью, Солнце будет двигаться по эклиптике, пересечет экватор и перейдет из Южного полушария в Северное полушарие. С этого момента в Северном полушарии начнется весенний сезон, а в Южном - осенний. Продолжительность летнего сезона составит 92 дня 17 часов 33 минуты 23 секунды.